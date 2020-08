AURONZO2020 – Day3 | Partono i test per reparto, mentre Leiva rimane in palestra. Stasera cena di squadra, presente anche Lotito

AGGIORNAMENTO ORE 11.50- Termina la seduta mattutina biancoceleste dopo una serie di combinazioni per arrivare al tiro. Appuntamento al pomeriggio, quando Inzaghi continuerà le sessioni tattiche.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20- Dopo la difesa, è ora delle esercitazioni per il centrocampo ed attacco con le porte mobili posizionate pochi metri prima del centrocampo. La Lazio scalda i motori, mentre è in arrivo anche il presidente Lotito che parteciperà anche alla cena di squadra questa sera nel corso della quale potrà andare in scena un nuovo dialogo con Inzaghi.

⚽️ Centrocampisti e attaccanti ora in campo… pic.twitter.com/JwpJaaX6C5 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 27, 2020



AGGIORNAMENTO ORE 10.50- Continuano le esercitazioni sul campo con Acerbi sempre pronto a chiamare la difesa, mentre intanto arrivano gli altri tra cui Alia. In palestra, invece, continua il lavoro di recupero di Lucas Leiva determinato a riprendere le chiavi del centrocampo al più presto.

Terzo giorno di ritiro. Squadra divisa in due gruppi e tra i portieri in campo solo Strakosha e Guerrieri, non si vedono Adamonis e Alia. In campo per ora solo i difensori con il preparatore Cecchi. Si vedono anche i laterali, con Lazzari e Lukaku. Inzaghi lavora sulla fase difensiva e sui movimenti in uscita. Primo gruppo formato da Armini, Acerbi, Radu, secondo gruppo invece con Luiz Felipe, Vavro e Bastos. Domani invece solo seduta mattutina e poi qualche ora di relax il pomeriggio. Stasera ci sarà invece la cena di squadra, per rafforzare ancora di più l’unione delle gruppo e soprattutto per accogliere Pepe Reina che arriverà a Venezia alle 14:40.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: