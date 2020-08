CdS | Il nutrizionista biancoceleste Fabbri torna sulla fase post Covid: “Rifarei ogni cosa che ho fatto”

Continua il ritiro della lazio ad Auronzo di Cadore per arrivare al massimo alla prossima stagione provando ad evitare le problematiche legate alla seconda parte di questo campionato. Su quest’ultimo punto, difendendo il suo operato, ai microfoni del Corriere dello Sport, è intervenuto il nutrizionista biancoceleste Iader Fabbri : “Rendere la Lazio più performante nella seconda parte della stagione era il traguardo prefissato insieme allo staff tecnico e medico. Mi risulta che siano state centrate diverse rimonte. Rifarei ogni cosa che ho fatto. Il rapporto con il dottor Pulcini? Sono andato d’accordo con tutti. Il dottor Pulcini mi ha detto che il post non voleva riferirlo a me. Nella mia vita professionale carriera ho ottenuto due mondiali di motociclismo insieme a Jorge Lorenzo e vari titoli olimpici e campionati del mondo in altre discipline. Non mi era mai accaduto di finire al centro di una situazione del genere, ma in delle occasioni possono esserci delle incomprensioni. La Lazio, nella fase post Covid, rappresentava una sfida che volevo vincere”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: