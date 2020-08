Lucas Leiva: “Sto meglio, conto di tornare a lavorare in gruppo dalla prossima settimana”

Continua la preparazione pre-campionato della Lazio ad Auronzo di Cadore. Stavolta a parlare è stato un giocatore fondamentale per i biancocelesti, rimasto, purtroppo, out nel finale della passata stagione. Lucas Leiva è stato intervistato da Sky Sport: “Sto molto meglio, sto facendo progressi da alcune settimane e rispetto i tempi di recupero. Ho forzato un po’ durante la quarantena ed il ginocchio non ha risposto come avrebbe dovuto, ma ora sono quasi alla fine della riabilitazione. La prossima settimana spero di rientrare in gruppo. Avere esperienza in Champions? Conta tanto, ma tanti giocatori che non l’hanno fatta hanno tante presenze in Europa League ed in Serie A. Abbiamo dimostrato che quando siamo uniti possiamo fare bene. Cosa consiglio a chi esordisce? Di sfruttare l’occasione al massimo, imparare e non avere paura. La Champions è da sempre il nostro obiettivo, per lo Scudetto invece ci penseremo solo se ad Aprile sarà possibile farlo, ora è ancora presto. Noi sappiamo quali sono le squadre favorite”





