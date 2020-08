Marcelo Salas: “Vincere la Supercoppa Europea fu bellissimo, non ho mai dimenticato l’affetto dei tifosi laziali”

Marcelo Salas, nel 21° anniversario della finale di Supercoppa Europea vinta contro il Manchester United, ha raccontato il suo gol decisivo ai microfoni di S.S.Lazio Agenzia Ufficiale.

“Volevo salutare i tifosi laziali in questo giorno importante per la Società. Tanti anni fa vincevamo la Supercoppa Europea contro il Manchester United a Montecarlo, per me e per tutti fu una serata bellissima, il momento più importante della mia carriera.

Entrai al posto dell’infortunato Simone Inzaghi, al quale mando un grande abbraccio, così ebbi la fortuna di entrare e segnare questo gol che ci ha permesso di vincere la Supercoppa. Sono molto contento di questo, ho sempre sentito l’affetto di tutti i tifosi biancocelesti a Roma. Un grande abbraccio a tutti, spero di vedervi presto. E sempre forza Lazio”.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: