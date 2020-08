Muriqi-Lazio, il messaggio del trasferimento…in una torta | FOTO

Vedat Muriqi e la Lazio si corteggiano, si guardano da vicino, ma ancora non rendono ufficiale il loro amore. E se lo conferme e le smentite sulla conclusione dell’affare si inseguono, a lanciare un messaggio eloquente a favore della prima corrente del pensiero arriva, in maniera particolare, da una torta. Infatti, a Vedat è stata recapitata dallo zio una torta con impresso un messaggio emblematico: “Complimenti alla nuova squadra: S.S. Lazio“. Un dolce dal sapore speciale per i tifosi laziale che aspettano a breve l’arrivo del nuovo attaccante.

“Compliments for the new team, Lazio”

Vedat Muriqi’s uncle, Bahtijar, did this cake as a gift for his nephew. Clear message.#VedatMuriqi #Fenerbahçe #Lazio #Kosovo pic.twitter.com/w4cRvBhOxS

— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) August 26, 2020