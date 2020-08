Nasri Kaïs alla Lazio, il suo commento sui social: “Grazie per l’opportunità che mi è stata data”

In questo pre-campionato c’è gloria anche per le giovani leve, soprattutto se si tratta di diventare per la prima volta dei “professionisti”. Il nuovo arrivato in casa Lazio è Nasri Kaïs, che ha salutato così su Instagram questa nuova avventura: “Sono molto felice e fiero di annunciare la firma del mio primo contratto da professionista con la Lazio. Oggi è il risultato di molti sforzi, sacrifici, ma soprattutto il risultato di lavoro e perseveranza. Un grazie va alla mia famiglia per il supporto incondizionato ed anche ai miei amici. Un grazie anche a tutte le società che mi hanno permesso di migliorare, in particolare la mia squadra del cuore, il Septemes. Ringrazio anche la Lazio per l’opportunità che mi ha dato. Si apre una nuova storia, tutta da scrivere”. Il giocatore si aggregherà alla Primavera.







