Pogba non convocato dalla Francia perché positivo al coronavirus

C’è un altro giocatore cui è stato diagnosticato il coronavirus, questa volta si tratta della stella del Manchester United ed ex Juventus, Paul Pogba. Ad annunciarlo i vari media francesi, citando il commissario tecnico della Nazionale della Francia, Didier Deschamps. Proprio a causa della sua positività al coronavirus, il giocatore non è stato convocato per le partite di Nations League contro la Svezia.







