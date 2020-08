PRIMAVERA1 | Dopo la sconfitta in famiglia con l’Under18, arriva l’amichevole con l’ASD Calcio Flaminia

Continua la preparazione alla prossima stagione della Lazio Primavera di Leonardo Menichini. Dopo il doppio test a Sarnano, una vittoria e una sconfitta, le giovani aquile, tornate a Formello, hanno perso il test in famiglia contro l’Under 18 per tre a due mettendo comunque minuti importanti nelle gambe. Non c’è tempo però per meditare troppo sugli errori: come riportato sul sito ufficiale biancoceleste, infatti, i ragazzi di Menichini sabato pomeriggio saranno impegnati a Civita Castellana contro l’ASD Calcio Flaminia.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: