Reina ritrova Lucas Leiva: “Riabbracci davvero belli” – FOTO

Oggi il nuovo acquisto biancoceleste Pepe Reina ha raggiunto in compagni ad Auronzo di Cadore e, tra loro, ha ritrovato anche Lucas Leiva con cui ha trascorso sei anni con la maglia del Liverpool. I due si sono incontrati nella palestra del centro sportivo e hanno condiviso il momento sui rispettivi profili social. “Riabbracci davvero belli!! Inizia un nuovo percorso ricco di sfide e competizioni importanti. PRONTI VIAAA!!! Grazie per l’accoglienza!!!”. scrive Reina. Lucas Leiva ha dato il benvenuto al suo ex compagno: “Benvenuto alla Lazio. Dopo tanti anni è un piacere giocare di nuovo con te”.







