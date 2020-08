Sorteggi Champions League 2020-21: Juve, Inter, Lazio e Atalanta sono già certe della loro fascia. Ecco come funziona

Sguardo già proiettato al futuro e alla prossima edizione della Champions: in vista el sorteggio del 1° ottobre, Juventus in prima fascia, mentre l’Atalanta raggiunge Inter e Lazio in terza fascia grazie all’eliminazione del Celtic. Ecco la composizione delle urne, in attesa che venga completato il quadro dei turni preliminari

COME FUNZIONANO – Il regolamento Uefa prevede che le squadre vengano suddivise in quattro fasce distinte per formare i vari gruppi durante il sorteggio. La prima è formata dai campioni in carica della Champions, dalla vincitrice dell’Europa League e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking Uefa più alto. Essendo il Bayern (vincitore della Champions) già in prima fascia in quanto anche campione nazionale, subentra nel primo lotto la vincitrice del campionato del settimo posto del ranking Uefa per nazioni (la Russia).

Le fasce dalla seconda alla quarta sono invece determinate dal ranking per club: chi è davanti va nella fascia superiore fino al completamento della stessa, e così via. Attenzione: alcune posizioni sono in bilico visto il quadro ancora da completare dei preliminari.

PRIMA FASCIA: JUVENTUS (campione nazionale Italia)

SECONDA O TERZA FASCIA: AJAX (posizione ancora dubbia per gli olandesi, attualmente da seconda fascia ma dietro al Benfica nel ranking Uefa. I portoghesi infatti, qualora dovessero qualificarsi nei preliminari, prenderebbero proprio il posto dell’Ajax) TERZA FASCIA: INTER TERZA FASCIA: LAZIO TERZA FASCIA: ATALANTA

(la squadra di Gasperini, prima nel ranking tra i club “in bilico” tra terza e quarta fascia, approfitta dell’eliminazione del Celtic che, grazie al ranking migliore, sarebbe stato in terza fascia se fosse riuscito a qualificarsi) skysport.it







