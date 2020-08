Strakosha: “Siamo felici di essere qui, c’è un clima perfetto. Reina? Da lui posso solo rubare qualcosa”

Al termine della seduta mattutina di allenamento ad Auronzo di Cadore, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Thomas Strakosha: “Siamo molti felici di essere qui. C’è un clima perfetto, un po’ strano perchè non siamo vicini ai nostri tifosi. Stiamo lavorando bene, siamo sereni e stiamo facendo un buon lavoro. La nostra squadra ogni anno cambia qualcosa in meglio, si vede che ora siamo consapevoli di avere qualità. L’obiettivo è sempre quello di essere più in alto, la motivazione c’è sempre, i ragazzi sono concentrati e in questi primi allenamenti vedo già dei cambiamenti rispetto all’anno scorso. Grigioni? Noi portieri invecchiamo e lui ringiovanisce (ride n.d.r.). È sempre carico, contento di essere qui. Lavoriamo bene, sempre sereni e ci divertiamo. La sua fiducia mio fa solo che piacere, so di avere la sua stima da diversi anni e sono contento. Devo continuare a lavorare pensando allenamento dopo allenamento a migliorare. Cosa è cambiato nel reparto difensivo? Giocando da diversi anni insieme ciò ci dà fiducia. Inoltre sappiamo i nostri movimenti reciproci e questo ci aiuta. Il mister ci ha dato fiducia dal primo giorno, giochiamo senza paura, possiamo migliorare e possiamo essere anche la migliore difesa del campionato. Giocare la Champions? Era un sogno che avevo da bambino, sono contento. Ho lavorato molto per questo, mi manca ancora molto da migliorare ma voglio crescere su tutto. So che con il lavoro posso avverare i miei sogni quindi l’unica cosa che posso dire è che se non si molla niente e si lavora si può fare tutto. Reina? Nello spogliatoio il suo carattere può dare tanto vista l’esperienza e la positività. Io sono molto felice di averlo qui perchè da lui posso solamente che rubare qualcosa. Ogni volte che ci alleneremo voglio rubare qualcosa da lui perchè secondo me è uno dei più forti al mondo nella storia del calcio.. È solo un bene per me e per tutta la squadra. Peruzzi? Ogni volta che ho parlato con lui mi ha dato fiducia. Mi ha detto di credere in me stesso e lavorare duramente. Mi ha sempre dato una serenità che in pochi possono dare. Grigioni è sempre avanti rispetto agli altri preparatori. Cura molto i particolare. Ora vuole che stiamo più con la squadra e meno con lui perchè sa che il calcio sta cambiando. C’è un po’ di rammarico perchè prima del lockdown eravamo la miglior difesa, poi siamo finiti al secondo posto. Questo deve caricarci perchè è andata meglio rispetto agli anni passati, ma non dobbiamo fermarci. Meritiamo di essere la miglior difesa e dobbiamo allenarci per riuscirci. I giovani? Cerco di aiutarli a sentirsi a loro agio. Essere alla Lazio è un sogno, devono divertirsi ed essere concentrati rubando qualcosa ad ognuno. Parlare di Champions con i compagni? Di Champions ne avevamo parlato per vari anni ed ora che l’abbiamo raggiunta l’atmosfera è unica, sentire quella musica che tutti sognano da bambini. È tutto una questione di testa, dipende da come saremo concentrati e dal modo in cui interpreteremo le partite. Sarà un altro livello di match, un calcio offensivo e quindi dobbiamo adattarci ed adattarci alle nostre qualità”.







