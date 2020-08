AURONZO2020 – Day4 | Dopo il riscaldamento al via la corsa intorno al lago | FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 11:35: Terminate le sedute di corsa intorno al lago di Santa Caterina, i giocatori biancocelesti concludono la seduta mattutina tra le acque gelate del lago e delle vasche ghiacciate vicino al campo. Badelj, Armini, Falbo, Raul Moro e Marusic hanno scelto il lago, il resto del gruppo le vasche. Pepe Reina non è sceso in campo questa mattina per l’allenamento, è rimasto in panchina a seguire i suoi nuovi compagni di squadra e, mentre il resto del gruppo nel pomeriggio avrà qualche ora di riposo, lui probabilmente scenderà in campo per allenarsi con il preparatore dei portieri Grigioni. Mentre Lucas Leiva ha continuato a svolgere un lavoro differenziato insieme al preparatore Fonte.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40: Dopo l’iniziale riscaldamento sul campo, i ragazzi di Simone Inzaghi sono alle prese con la seconda seduta, dopo quella di due giorni fa, di corsa intorno al lago.

Inizia una nuova giornata sotto le Tre Cime di Lavaredo. Sessione mattutina e pomeriggio di relax per i ragazzi d’Inzaghi vogliosi di continuare a lavorare in vista della nuova stagione. Pochi minuti ha preso il via l’allenamento con la squadra in campo per il riscaldamento prima della consueta corsa intorno al lago. I portieri si allenano con il preparatore Grigioni. Presenti Adamonis, Alia e Strakosha, mentre al momento non si vedono Reina e Guerrieri, forse già in direzione Salerno.







