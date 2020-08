CALCIOMERCATO – Bielsa vuole Luiz Felipe, ecco quanto chiede la Lazio

Era già stato richiesto da alcune squadre a testimonianza della sua crescita durante questo anno. La Lazio ha sempre dato risposte negative, ma adesso dalla Premier si è fatto avanti il Leeds di Radrizzani che fa sul serio per il gioiello biancoceleste. Luiz Felipe è quindi l’obiettivo numero uno di Marcelo Bielsa per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato Tyc Sports il Leeds ha messo sul piatto 27 milioni di sterline, i biancocelesti potrebbero separarsi dal difensore brasiliano per una cifra intorno ai 33 milioni di sterline, circa 37 milioni di euro.







