CALCIOMERCATO – Fissato l’appuntamento tra la Lazio e la Spal per Fares

La Lazio ha fretta di chiudere un altro colpo di mercato dopo l’arrivo di Pepe Reina. Inzaghi vuole rinforzi per poter lavorare al meglio e preparare la prossima stagione, ma soprattutto la Champions League. Il desiderio della società è di accontentare il tecnico non cambiando però il modus operandi. Ecco infatti che, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio ai microfoni di SkySport, la Lazio avrebbe fissato un appuntamento con la SPAL per domenica. L’intenzione è voler chiudere subito per Fares, con il quale i biancocelesti hanno già un accordo. Bisognerà ora trovare il punto di accordo tra la sociuetà ferrarese e quella biancoceleste. La richiesta della SPAL è di 10 milioni, la Lazio vuole chiudere a 6 più qualche contropartita tecnica. Domenica le parti proveranno ad avvicinarsi trovando una mediazione.







