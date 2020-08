Calciomercato Lazio, il ds Tare su Kumbulla: “Non siamo più sul giocatore da tempo”

La Lazio è alla ricerca del profilo giusto in difesa per aiutare il reparto in vista della prossima stagione. Per diverso tempo, insieme alla concerrenza di Inter e, sullo sfondo, anche della Juventus, il club biancoceleste è stato su Marash Kumbulla, giovane difensore del Verona ma, dopo esser stati vicini al giocatore, ora è l’Inter che sembra in pole per il classe 2000. A confermare l’uscita di scena dei biancocelesti per l’affare Kumbulla, è stato proprio il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare che, ai microfoni di Sportiitalia, è intervenuto telefonicamente confermando che la Lazio non è più sul giocatore da diverso tempo. Continua quindi la ricerca del profilo giusto in casa Lazio per rinforzare il reparto difensivo.







