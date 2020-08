Calciomercato Lazio, nome nuovo per l’attacco: piace Carlos Fernandez del Siviglia

La Lazio è alla ricerca di un rinforzo in attacco. In attesa di capire il futuro di Caicedo, e con la trattativa che prosegue con il Fenerbahçe per Muriqi, spunta un nuovo nome per l’attacco biancoceleste: come riporta Tuttomercatoweb.com, tra i vari nomi che la Lazio ha sondato per l’attaccante, secondo quanto emerso dalla Spagna, alla squadra biancoceleste piace il nome di Carlos Fernandez, attaccante spagnolo classe ’96 di proprietà del Siviglia. In questa stagione ha fatto notare il suo talento in prestito al Granada.







