CdS | Altobelli: “Se Immobile resta alla Lazio il bottino di quest’anno è assicurato”

Ciro Immobile, il presente dell’attacco italiano, non smette di ricevere elogi e complimenti, specialmente da ex colleghi. A celebrare il bomber biancoceleste, in un’ intervista al Corriere dello Sport, ci ha pensato anche Alessandro Altobelli che ha dichiarato come Ciro sia un attaccante da 20-30 reti fisse a stagione. Un calciatore dal rendimento sicuro quindi che, conclude l’ex Inter, dopo la conquista della Scarpa d’Oro non ha più nulla da dimostrare potendo inoltre ripetersi il prossimo anno rimanendo nella Capitale.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: