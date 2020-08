CdS | Lazio, i nazionali interrompono il lavoro ad Auronzo

La Lazio si prepara a salutare, solo per qualche giorno, i nazionali. Saranno vari i calciatori pronti a lasciare le Tre Cime di Lavaredo: Acerbi ed Immobile raggiungeranno l’Italia, Armini l’Under 2o per uno stage in vista di Euro 2021, Badelj la Croazia e Strakosha l’Albania. Situazione diversa invece riguarda Milinkovic e Marusic: i due sarebbero stati convocati dalle rispettive nazionali, ma la Lazio ha ottenuto l’esenzione dall’impegno considerando che i due essendo extracomunitari avrebbero avuto difficoltà a rientrare dopo le gare internazionali. Mentre i nazionali escono, Inzaghi spera di avere a disposizione i componenti della rosa rimasti a Roma, ossia Patric, Adekanye, Correa e Akpa Akpro. Al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale, ma potrebbero aggiungersi al resto del gruppo nelle prossime ore insieme a Zappalà, preparatore dei portieri con Grigioni. Si continua a lavorare duramente ad Auronzo, almeno questa mattina mentre nel pomeriggio è stata concessa qualche ora di riposo. Lo riporta Il Corriere dello Sport







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: