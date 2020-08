CdS | Rebus Lazio: ora Muriqi sa di giallo

L’affare Muriqi si tinge di giallo mentre dal Kosovo e dalla Turchia rimbalzano notizie contrastanti sulla conclusione o meno dell’ affare. Gli indizi sono tanti in un senso e nell’altro, ma sullo sfondo si profila un infortunio per il centravanti del Fenerbahce che preoccupa. Inizialmente si parlava di uno stop di un paio di settimane per uno stiramento, poi lo stesso Muriqi attraverso un portale turco ha parlato di uno strappo alla gamba che lo terrebbe fuori quasi un mese. La questione si infittisce, mentre il Fenerbahce continua a ribadire la sua posizione legata ad una richiesta di 20 milioni con la Lazio ferma a 16 più di di bonus. I biancocelesti non mollano la presa, ma in ogni caso la trattativa resta legata alle cessioni di Bastos e Caicedo, cessioni fondamentali per chiudere il tutto.

Inoltre, per ciò che riguarda gli altri movimenti, Inzaghi continua ad aspettare l’esterno sinistro mentre Tare prosegue i contatti con la Spal per Fares: mercoledì è andato in scena un incontro con Raiola e ieri un altro con gli estensi ma la distanza tra la richiesta di 10 milioni e l’offerta di 6 più una contropartita è rimasta inalterata. Per il centrocampo sarebbe stato proposto Torreira, ma la Lazio in mediana si dichiara completa. Il mercato entra nel vivo mentre si continua a lavorare anche si rinnovi: ieri Lotito è stato ad Auronzo ed ora la presenza di Tare servirà anche per sciogliere alcune questioni come quella di Inzaghi, Immobile ed Acerbi con quest’ultima da trattare con i guanti considerata la distanza tra richiesta (3,5 milioni) e offerta (2,8 più bonus). Lo riporta Il Corriere dello Sport







