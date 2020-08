Dalla Turchia | Il Fenerbahce non fa sconti: “Per Muriqi vogliamo 20 milioni in anticipo”

Continua la trattative serrata tra lazio e Fenerbahce per portare in biancoceleste Vedat Muriqi. Nonostante alcuni diano già per concluso l’affare, le voci ufficiali del club turco smentiscono il tutto riaffermando con fermezza la richiesta economica di 20 milioni di euro (con la Lazio al momento ferma a 16+2 di bonus). Più precisamente, stando a quanto riportato da skor.sozcu.com.tr, il presidente dei gialloneri Ali Koç avrebbe affermato di volere dalla Lazio 20 milioni in anticipo non concedendo dunque dilazioni di pagamento alla società romana. Una richiesta forte che trova poggi le basi anche su anche valutazioni svolte in seno all’amministrazione della società turca dove alcuni considererebbero un vantaggio il non cedere Muriqi considerando il valore del calciatore che potrebbe ancora aumentare il prossimo anno. La Lazio valuta ed attende, mentre la trattativa è sempre più un mistero.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: