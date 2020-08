GdS | Le tentazioni di Immobile tra sirene straniere ed un rinnovo ancora fermo

Ciro Immobile, il bomber con la Scarpa d’Oro in mano voglioso di trascinare ancora alla Lazio è ancora una volta al centro dei desideri di molti. I numeri fatti registrare quest’anno sono da campione vero, ma nel confronto con gli ingaggi degli altri top players europei Ciro è ancora indietro. A Roma sta bene, anzi benissimo. Al momento percepisce 3,5 milioni di euro più bonus e Lotito è pronto ad altro rinnovo sino al 2025 con un adeguamento a 4 milioni più bonus. Cifre importanti per il campano ancora da formalizzare che intanto però si allena sorridente sotto le Tre Cime di Lavaredo. Semmai, a destare qualche preoccupazione, potrebbe essere il fatto per cui il Barcellona avrebbe inserito il numero 17 di Inzaghi nella lista dei desideri, molto lunga, per il post Suarez. Al momento tra Immobile ed i Blaugrana la distanza è ancora lunghissima, ma le sirene catalane mette comunque una leggera pressione alla Lazio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport







