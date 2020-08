Calcioweb | Lazio, fatta per Muriqi: ecco quando potrebbe esserci l’ufficialità

Da tempo il nome di Vedat Muriqi è accostato alla Lazio, con il club capitolino che tratta con il Fenerbahce per il centravanti. Secondo quanto riportato in esclusiva da calcioweb.eu, la trattativa è praticamente chiusa. Entro l’inizio della prossima settimana è attesa l’ufficialità. L’infortunio rimediato dal giocatore negli ultimi giorni ha rallentato l’affare, ma lo stop non ha fermato il ds biancoceleste Igli Tare che ha portato a termine la trattativa. MisterInzaghi quindi, a breve potrebbe contare su un rinforzo per il suo reparto offensivo.







