Lazio Women, Pittaccio: “Cercheremo di conquistare la Serie A sul campo e il prima possibile”

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, l’attaccante della Lazio Women Francesca Pittaccio, ha fatto il punto sul suo infortunio e parlato degli obiettivi stagionali della squadra: “Sono in ripresa, lavoro per tornare in gruppo ed essere a disposizione per il campionato. Siamo ancora amareggiate per l’algoritmo che ci ha tolto la promozione, quest’anno cercheremo di conquistare la Serie A sul campo e il prima possibile. La B è difficile, ma la Società ha centrato quattro acquisti che ci hanno portato esperienza e qualità. Siamo felici di averle con noi. Ci aspetteranno tutte al varco, ma noi siamo determinate a centrare il nostro obiettivo. Seleman l’ho ritrovato bene, anche lui è molto più determinato di prima. Lo scorso anno è stato emozionante giocare al Fersini, quest’anno cercheremo di sfruttare ancora di più il fattore campo, sperando di poter contare ancora sull’affetto dei tifosi“.







