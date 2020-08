Milinković: “Non vediamo l’ora di giocare la Champions. Speriamo che già da inizio stagione ci siano i tifosi allo stadio”

Terminato l’allenamento mattutino del quarto giorno di lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo, il gruppo di Simone Inzaghi avrà qualche ora di riposo nel pomeriggio, visto che non è prevista la seduta pomeridiana. Nel post allenamento, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Sergej Milinković-Savić. Ecco le parole del centrocampista biancoceleste: “Siamo tornati qui ad Auronzo per prepararci bene. Siamo arrivati lunedì, rimaniamo un’altra settimana, ci prepariamo a migliorare qualcosa che l’anno scorso abbiamo fatto meno. Questo è importante.

Non vediamo l’ora di giocare la Champions League, speriamo che già dall’inizio ci sarà lo stadio aperto, così anche per la Champions sarà pieno.

La partita contro la Juventus dell’Olimpico? E’ stata una partita speciale, per me, per tutti ed anche per i tifosi. Abbiamo vinto contro la migliore squadra in Italia e, anche quest’anno, cercheremo di fare altrettante partite e vittorie così belle. L’anno scorso abbiamo fatto il nostro, centrando l’obiettivo di stare tra le prime quattro in classifica. Quest’anno giocavo più indietro per aiutare la fase difensiva, è normale che a tutti piace andare in avanti e fare gol.

Tifosi? Qui in ritiro ci sono ed è bello vederli. Speriamo anche ad inizio campionato ci siano perchè ci danno sempre una mano in più”.







