Continuano le visite mediche in casa Lazio: in clinica Correa, Patric e Akpa-Akpro

Continuano le visite mediche in casa Lazio. Mentre il resto del gruppo lavora nel ritiro pre-campionato di Auronzo di Cadore, Correa, Patric e Akpa-Akpro quest’oggi si sono recati in Paideia. Consueti test in vista dell’inizio della stagione per i tre giocatori che nel pomeriggio si sono ritrovati in clinica.

Di seguito gli scatti, postati dalla Lazio sui canali social ufficiali del club:







