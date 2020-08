29 agosto 1998, la Lazio batte la Juventus e conquista la sua prima Supercoppa Italiana | VIDEO

Era essattamente sabato 29 agosto, ma di 22 anni fa e, la Lazio, allenata da Sven-Göran Eriksson, affrontava la Juventus allo stadio Delle Alpi di Torino, per giocarsi la finale di Supercoppa Italiana. I biancocelesti arrivavano da vincitori della Coppa Italia, mentre i bianconeri come Campioni d’Italia. Dopo il vantaggio laziale firmato Pavel Nedvěd, su assist di Roberto Mancini, la Juventus trova il pareggio a quattro minuti dal 90esimo, grazie ad un calcio di rigore segnato da Alessandro Del Piero. Ma nel recupero, la Lazio, trova il gol vittoria: altro assist di Mancini per Sérgio Conceição che, di destro, insacca regalando così la prima Supercoppa Italiana della storia alla Lazio. A distanza di 22 anni, la Lazio ha voluto ricordare questo trionfo: attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale Instagram della società, il club ha ripercorso i momenti salienti della partita, per arrivare al momento più importante, la premiazione.







