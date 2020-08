Auronzo2020 | Correa, Patric e Akpa-Akpro stanno raggiungendo i compagni in ritiro

Dopo aver svolto le visite mediche in clinica Paideia, nella giornata di ieri, è tempo di tornare in gruppo per Joaquin Correa, Patric ed Akpa-Akpro: come annunciato sul profilo ufficiale Twitter della Lazio, i tre giocatori, insieme a Stefano De Martino, Direttore della Cominicazione biancoceleste, stanno raggiungendo Auronzo di Cadore per unirsi in ritiro con i compagni.

#Auronzo2020 ⛰ Accompagnati dal Direttore della Comunicazione, Stefano De Martino, i calciatori @tucu_correa, @patric_6 e @JDAkpa stanno raggiungendo il ritiro di Auronzo di Cadore pic.twitter.com/FhgpnrBRO6 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 29, 2020







