AURONZO2020 – Day 5 | Seduta mattutina per i biancocelesti, alle 16 l’amichevole con la Triestina – FOTO

Quinto giorno di allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo per i biancocelesti. Messa in moto atletica per la squadra e gruppo diviso in due. Quest’oggi, sabato 29 agosto, alle 16 la Lazio scenderà in campo contro la Triestina per la prima amichevole della settimana.







