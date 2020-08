Auronzo2020 | Lazio-Triestina, le formazioni ufficiali

Dopo cinque giorni di lavoro nel ritiro di Auronzo di Cadore, è ora di scendere in campo per la squadra di mister Inzaghi, per la prima amichevole stagionale. La Triestina sarà l’avversario di oggi alle ore 16:00 e, a meno di un’ora dal fischio d’inizio, questa è la formazione ufficiale scelta dal mister biancoceleste:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Armini, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Kiyne; Caicedo, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Tartaglia, Lambrughi, Dubaz; Giorico, Lodi, Rizzo; Sarno, Gomez, Procaccio.

Allenatore: Carmine Gautieri.







