Buon compleanno Manuel Belleri: il messaggio di auguri della Lazio

Compie oggi 43 anni Manuel Belleri.

L’ex difensore della Prima Squadra della Capitale approdò in maglia biancoceleste nel 2005, esordendo con l’Aquila sul petto il 17 luglio 2005 all’Olimpico contro il Tampere United nella sfida valida per la gara d’andata dei quarti di finale della Coppa Intertoto 2005/06. La gara terminò 3-0 in favore della squadra allora guidata da Delio Rossi ed il classe 1977 mise a segno il primo dei suoi tre gol laziali, sbloccando la sfida al 28′.

Belleri chiuse inizialmente la sua avventura in biancoceleste nell’estate 2007 per passare in prestito per una stagione all’Atalanta. Tornato nell’estate 2008, ha definitivamente svestito il biancoceleste nel gennaio 2009 per approdare al Bologna.

In totale, con la maglia della Prima Squadra della Capitale, il classe 1977 ha collezionato 46 presenze.

