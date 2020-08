CdS | Il ritiro e i biglietti, ecco le spiegazioni su costi e rimborsi

Il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore si sarebbe dovuto svolgere a porte chiuse, ma, un’ordinanza del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha permesso l’apertura ai tifosi. Ovviamente contingentata. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri, si è svolta in Comune una conferenza stampa per chiarire il caso biglietti a causa dell’arrivo, posticipato di un giorno, della Lazio ad Auronzo di Cadore. Gianni Lacché, organizzatore dei ritiri estivi, si è scusato per il caso biglietti chiarendo che saranno rimborsati se non utilizzati, confermando, inoltre l’accordo con il Comune di Auronzo per altri due anni con opzione per il terzo. Il costo dei due euro ad allenamento è per garantire maggiore sicurezza. Inizialmente era previsto un costo di 5 euro, poi grazie ad una lunga mediazione, è stato portato a 2. Parole confermate anche dal sindaco di Auronzo di Cadore, Tatiana Pais Becher, che ha sottolineato gli sforzi compiuti affinché anche quest’anno il ritiro sia un momento di festa per i tifosi.







