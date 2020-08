CdS | Muriqi, muro del Fenerbahçe: “20 milioni o resta qui”. La Fiorentina ci prova e Lotito chiama Barone

Si complica per la Lazio la pista di mercato che porta a Muriqi. Il Fenerbahçe non fa sconti e lo annuncia pubblicamente col suo presidente, Ali Koc, che ai microfoni di Skor.com.tr dichiara: “Vogliamo 20 milioni, solo con una cifra del genere possiamo trattare, altrimente Muriqi resta qui“. L’accordo, ad inizio agosto, sembrava chiuso a 16 milioni più bonus. Il Fenerbahçe fa la voce grossa ed alza un vero e proprio muro, prima con un comunicato stampa diramato per smentire la chiusura dell’affare, poi, facendo intervenire il dirigente Selahattin Bakin che avverte: “Muriqi partirà se saranno soddisfatte le nostre richieste“. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, a complicare ulteriormente la situazione ci si mette la Fiorentina che, nelle ultime ore, ha provato ad inserirsi nella trattativa per il calciatore. Lotito, venuto a conoscenza del fatto, sembra che abbia chiamato Joe Barone, dg dei viola, per chiedergli di farsi da parte. La perdita di Muriqi sarebbe un altro duro colpo per il club biancoceleste e i tifosi. Se dovesse saltare l’operazione, la Lazio dovrebbe guardare altrove. E’ spuntato il nome di Carlos Fernandez del Siviglia, classe 96, alt0 1,85, in Liga ha segnato 11 gol. Smentito il nome di Zivkovic, svincolatosi dal Benfica. Potrebbe tornare in auge, invece, il nome di Borja Mayoral. E’ scontro anche sul prezzo di Fares. La Spal chiede 10 milioni e rifiuta le contropartite proposte (Palombi, Maistro e Di Gennaro). La Lazio offre 7 milioni e ha blindato l’accordo con Raiola. Domani sarà il giorno decisivo, si dovrà chiudere.







