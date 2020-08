CdS | Tare molla Kumbulla, ecco le alternative in difesa

Igli Tare ai microfoni di Sportitalia aveva detto: “Kumbulla? Non siamo più sul giocatore da diverso tempo”. I 35 milioni richiesti dal Verona e il tergiversare del presidente Setti hanno spinto la Lazio a mollare la presa. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, se si tratta di strategia o meno lo si capirà nelle prossime settimane. Intanto, la Lazio si sta muovendo per un nuovo difensore. Tare sta guardando in Bundesliga, in cui spunta il nome di di Robin Koch, classe 1996 del Friburgo, figlio di Harry Koch (ex compagno di squadra di Tare). Sempre in Germania rilanciano il nome di Holger Badstuber, difensore alto 1,89, finito in seconda squadra dello Stoccarda. In scadenza nel 2021 non sembra un obiettivo affidabile in quanto negli ultimi due anni ha accusato vari problemi fisici. Occhio a Nastasic, serbo, 27 anni, mancino e alto 1.88. E’ dello Schalke 04. E ancora c’è, Ozan Kabak, turco di 20 anni, ma costa 30 milioni. Sempre in Germania Martin Hinteregger, austriaco classe 92, ha l’identikit perfetto per la Lazio. In passato piaceva anche Marc-Oliver Kempf, capitano dello Stoccarda. Ed infine fuori dalla Bundesliga c’è Kim Min Jae, difensore sudocoreano, gioca nel Beijing Guoan.







