Da bordo campo a bordo lago. I 5 minuti di relax di mister Inzaghi FOTO

Il gruppo è lontano, i giocatori stanno rientrando al Zandegiacomo dopo la corsa lungo il lago. Inzaghi si ferma in bici a dissetarsi da una delle tante fonti di acqua freschissima. Due sorsi e si bagna i capelli. Rimonta in bici ma subito dopo l’attenzione cade su un pescatore solitario. Parcheggia la bici sul prato e si ferma a parlare.

«Si prende?», chiede il mister incuriosito. «Qualche trota», la risposta dell’uomo. A bordo lago come a bordo campo, l’allenatore si accovaccia e dispensa un paio di consigli. A bassa voce stavolta, senza urlare come all’Olimpico. Poco dopo la lenza si tira. Un pesce ha abboccato. Il metodo Inzaghi funziona. Sono i suoi cinque minuti di relax senza pensieri, senza contratti, senza Champions, senza tattiche e senza mercato. Ho avuto l’onore di viverla, ed è stata una scena bellissima. Grazie mister







