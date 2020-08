Denis Godeas: “Lazio squadra forte, ha giocatori importanti in ogni ruolo. Immobile? Prospetto giusto per la Nazionale”

L’attaccante Denis Godeas, capocannoniere della Triestina con 65 gol, è intervenuto a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale a poche ora dall’amichevole contro gli alabardati.

Ti ha sorpreso l’ultimo campionato della Lazio?

“In realtà mi ha sorpreso di più il fatto che la Lazio non abbia fatto così bene anche negli anni passati. Ha giocatori importanti in ogni ruolo, è una squadra forte. Probabilmente paga solamente una rosa meno ampia di alcune squadre, ma Inzaghi ha una base davvero buona. Per ripetersi anche il prossimo anno basteranno pochi acquisti mirati”.

L’ultima stagione di Immobile è stata incredibile.

“Per Ciro parlano i numeri, è continuo e prolifico da tanti anni. I record conquistati nell’ultima stagione, Scarpa d’oro compresa, sono importanti ma il suo campionato sarebbe stato ugualmente straordinario. Parliamo dell’attaccante italiano più importante, il prospetto giusto per la Nazionale”.

Che momento vive la Triestina?

“Quello di una squadra in crescita. Viene da buone stagioni e con l’arrivo di Gautieri ha trovato la giusta quadra e centrato un’ottima seconda parte di campionato. Purtroppo ha perso immeritatamente i playoff per la Serie B, ma è dura da affrontare per chiunque. Quest’anno però si è rinforzata con intelligenza per tentare un nuovo assalto alla promozione”.

Quest’anno continuerai a giocare per il tuo record (ha segnato in ogni campionato, gli manca solo la Prima Categoria), in futuro dove ti vedi?

“Il discorso del record è partito da un mio amico, che si occupa delle mie statistiche. Mi ha fatto notare di aver segnato in tutti i campionato, tranne che in Prima Categoria. Se i campionati minori riusciranno a ripartire, ce la metterò tutta per centrarlo. Questo record sarebbe una soddisfazione personale, non aggiungerebbe nulla alla mia carriera tra i professionisti ma mi farebbe piacere riuscire a relizzarlo. Per il futuro invece deciderò a dicembre o giugno, sicuramente mi piacerebbe provare ad allenare le giovanili della Triestina ma vedremo”.

