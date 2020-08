Fontana: “Riapertura stadi? Assolutamente sì. Le squadre vivono del supporto dei tifosi, è una questione di buon senso”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto a Radio Punto Nuovo ed ha detto la sua sulla possibile riapertura degli stadi al pubblico. Queste le sue dichiarazioni: “Riaprire gli stadi? Assolutamente sì. La ripresa della normalità passa per la ripresa totale dello sport, soprattutto in un paese come il nostro. Quando? Speriamo di riuscire a trovare presto una soluzione compatibile per tutto il paese. Se ciò non sarà possibile, potremo andare ognuno con i propri provvedimenti. Ho chiesto la partecipazione del Governo, anche perché bisogna prendere una scelta coerente ed unitaria. Altrimenti, le decisioni prese a macchia di leopardo penalizzano l’una o l’altra squadra. Tifosi per tutti, sarebbe giusto così: le squadre di calcio vivono del supporto dei propri fan, è una questione di buon senso”.







