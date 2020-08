PRIMAVERA | Lazio-ASD Calcio Flaminia, l’amichevole finisce 2-0 con le reti di Castiglioni e Tare

Non solo la Prima Squadra, ma anche la Primavera oggi è scesa in campo per la sua quarta amichevole. A Civita Castellana è andata in scena la gara contro ASD Calcio Flaminia, vinta per 2-0 dagli uomini di Menichini grazie alle reti di Castigliani e Tare.







