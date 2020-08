SOCIAL | Siparietto su Instagram con aria di derby per il politico Alessandro Di Battista | FOTO

Sul profilo ufficiale Instagram di Ignazio Corrao, politico italiano, è apparsa una sua foto insieme all’ex bomber tedesco, ma anche biancoceleste, Miroslav Klose, all’Aeroporto di Olbia, in Sardegna. Tra i vari commenti sotto al post che raffigura i due a distanza e con la mascherina, in rispetto delle norme anti Covid-19, è apparso un commento che tira in ballo anche un altro politico italiano, ovvero Alessandro Di Battista, noto tifoso della Lazio. Il commento scherzoso recita: “Dibba starà rosicando un sacco”. Pronta è stata la sua risposta e, da tifoso biancoceleste, ha risposto con una “frecciatina” ai tifosi romanisti, ricordando il derby della Capitale vinto dalla Lazio per 2-1 contro la Roma, con gol nel recupero proprio di Miroslav Klose: “Assolutamente si, ma mai come i romanisti il 16 ottobre 2011 al 93’….”.







