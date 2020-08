Auronzo, Luiz Felipe: “Arrivai alla Lazio pieno di sogni: il gol alla Juventus sotto la Curva Nord è uno di questi”

Nel giorno del suo quarto anniversario con la maglia biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, il difensore italo-brasiliano Luiz Felipe Ramos: “Ieri abbiamo fatto la prima amichevole della stagione, una bella partita. Oggi facciamo scarico perché piove tanto, il pomeriggio ci riposeremo. Meglio il caldo di Roma o il fresco di Auronzo? Preferisco Roma, è come il Brasile. Mi manca l’affetto dei tifosi però. Com’è andata la partita dopo un mese di stop? Mi sono trovato bene, oggi ci sarebbe stata la seconda amichevole, ma ieri mi sono sentito bene.

Il quarto anniversario alla Lazio? Sono arrivato qui che ero un ragazzo, avevo 19 anni e pieno di sogni. Il primo anno andai a Salerno per fare esperienza, poi sono venuto in ritiro qui ad Auronzo con la Lazio. Mi sento a casa qui, con quei sogni con cui ero arrivato ora posso dare tutto con questa maglia. I nuovi arrivi? I ragazzi ogni giorno devono dimostrare qualcosa e dare tutto. Inzaghi è bravo, anche se sei giovane a lui non interessa e ti manda in campo per vedere le tue qualità.

Il gol alla Juventus? Indimenticabile. Mancava un minuto, Luis Alberto mise una gran palla e io feci gol. Il mio sogno era proprio quello di segnare all’Olimpico sotto alla Curva Nord: la prima partita che vidi fu proprio contro la Juventus, ero sugli spalti con il mio procuratore. Sono un ragazzo che sorride sempre, ieri sono arrivati Correa e Patric, mi mancavano perché sono sempre insieme a loro. Ogni giorno dobbiamo imparare e crescere, migliorare per dare il massimo. Sono sempre stato umile, solo così possiamo andare avanti perché diversamente le cose non vanno bene se non rispetti gli altri.

Le mie caratteristiche? Mi piace pressare alto, il mister me lo chiede sempre di essere aggressivo in zona palla. Devo crescere nelle scivolate, perché spesso prendo il giallo e poi il mister si incazza (ride, ndr). Noi difensori stiamo migliorando, soprattutto nella costruzione del gioco. Patric, Bastos, Acerbi, Radu, dobbiamo sempre migliorare per fare belle prestazioni. Come mi trovo a giocare da centrale nella difesa? Mi piace qualsiasi posizione, ma quando Acerbi è al centro imparo tanto da lui.

Reina? E’ un giocatore che dobbiamo guardare ogni giorno per imparare, anche per Strakosha sarà fondamentale. E’ una brava persona e sono questi i calciatori da cui imparare, perché è un campione”.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: