#AURONZO2020 – Day 6 | Temporali continui nel Cadore, la Lazio si allena in palestra. Annullata l'amichevole pomeridiana

Da ieri pomeriggio, mentre si giocava l’amichevole pre-campionato tra Lazio e Triestina, fino a questa mattina, non ha mai smesso di piovere. Nel Cadore, sotto le Tre Cime di Lavaredo, dove si trovano i biancocelesti nel consueto ritiro per preparare la stagione successiva, c’è stata una vera e propria “bomba d’acqua”. La partita di ieri, finita 2-2, è stata svolta sotto il temporale e viste le condizioni atmosferiche, Simone Inzaghi ed il suo staff hanno deciso di aspettare prima di ritornare sui campi di allenamento. La mattinata della Lazio quindi si svolgerà interamente in palestra, almeno finché non si capirà se il terreno di gioco sia praticabile e non esponga i giocatori ad inutili, quanto rischiosi, infortuni. Inoltre, questo pomeriggio, dovrebbe giocarsi anche la seconda amichevole, prevista contro la Fiori Barp Mas, alle ore 17:00. Visti i continui scrosci, la partita è stata annullata: la Lazio, tra l’altro, non aveva ancora messo in vendita i biglietti, in quanto il match era in sospeso a causa del maltempo. Per questo motivo, ai giocatori è stato concesso un pomeriggio libero, così da potersi svagare qualche ora per il paese o nei dintorni, temporali permettendo.

Nella mattinata, è stata pubblicata dalla Sindaca di Auronzo, Tatiana Pais Becher, una nota ufficiale nella quale ha annunciato di un nuovo sopralluogo della Protezione Civile (dopo quello di ieri) per verificare la situazione nel territorio del Comune di Auronzo, seguito dal sopralluogo che la Sindaca ha eseguito personalmente presso i punti critici a rischio (Gravasecca, Giralba, Diebba, Ansiei, località Stabiziane etc). L’avviso di eventi meteorologici avversi e criticità idrogeologica emesso dalla Prefettura di Belluno dichiara lo stato di preallarme fino alle ore 20 del 30 agosto. Continuano i controlli in tutto il territorio comunale e la raccomandazione ai cittadini e ai numerosi turisti ancora presenti in paese è di prestare la massima attenzione e di segnalare qualsiasi criticità alla Protezione Civile e alle forze dell’ordine.







