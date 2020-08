Buon compleanno Pavel Nedved: gli auguri della Lazio

Nel giorno del suo 48° compleanno, l’ex centrocampista dei biancocelesti ed attuale dirigente della Juventus, Pavel Nedved, ha ricevuto gli auguri dalla sua ex squadra, la Lazio: “È approdato nell’estate del 1996 nella Prima Squadra della Capitale dopo aver conquistato con la sua Repubblica Ceca la finale dell’Europeo. Pavel Nedved, centrocampista classe ’72 proveniente dallo Sparta Praga; esordì in maglia biancoceleste ed in Serie A TIM il 7 settembre successivo in occasione di un Bologna-Lazio. Da quel giorno Nedved collezionò 138 presenze e 33 reti in biancoceleste conquistando, inoltre, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea. Quest’oggi, l’ex calciatore biancoceleste spegne 48 candeline.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: