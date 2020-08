CALCIOMERCATO | Schira: “Lazio e Tottenham in trattativa con il Beijing Guoan per Kim Min-Jae”

È arrivato il momento di chiudere gli affari per completare al più presto la rosa in vista della prossima stagione. In attesa di novità sul fronte Muriqi e Fares, Tare si muove nel reparto difensivo. Abbandonata definitivamente la pista Kumbulla, il ds biancoceleste starebbe accelerando per il centrale sud coreano Kim Min-Jae, alto oltre un metro e novanta ed attualmente in forza al Beijing Guoan. La trattativa sarebbe entrata nel vivo con i capitolini chiamati anche a battere la concorrenza del Tottenham. La richiesta del club cinese comunque è alto: 15 milioni la cifra richiesta per la cessione. Lo riporta Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter







