Esordio di Guido Guerrieri con la Salernitana, nell’amichevole contro la Fermana | FOTO

Ha lasciato pochi giorni fa il ritiro della Lazio, ad Auronzo di Cadore, per trasferirsi nel suo nuovo club, la Salernitana. Guido Guerrieri, ormai ex portiere della Lazio, classe 1996, ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro di Sarnano, dove ha esordito con la maglia granata nell’amichevole finita per 1-1 contro la Fermana. Il giovane portiere, arrivato in prestito dai biancocelesti, dovrebbe fare da secondo nella squadra campana.







