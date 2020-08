Italia, Mancini: “In attacco abbiamo varie scelte, ma ci sono delle gerarchie da rispettare”

Roberto Mancini sprona l’Italia e carica i suoi ragazzi in vista del nuovo esordio in Nations League. In vista degli impegni con Bosnia ed Olanda il ct azzurro è intervenuto in conferenza stampa dove, tra le altre cose, ha parlato anche di Ciro Immobile riguardo il reparto avanzato: “In avanti abbiamo Immobile, Belotti, Caputo, Lasagna, Kean. Abbiamo varie scelte tra cui optare, ma ovviamente abbiamo delle gerarchie che vanno rispettate considerando che qualcuno è qui da due anni mentre altri sono arrivati ora“.







