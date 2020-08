Italia, Mancini sorride: tutti negativi al test per il Covid-19

Roberto Mancini può sorridere in vista della ripresa della stagione agonistica. Gli azzurri che nei prossimi giorni affronteranno Bosnia e Olanda per Nations League si sono radunati a Coverciano dove hanno svolto gli ormai consueti tamponi anti Covid-19 prima di scendere in campo con gli esami medici che hanno escluso positività all’interno del gruppo dei 35 convocati. Allontanato il fantasma coronavirus, l’Italia può concentrarsi al massimo in vista della prima uscita stagionale. Lo riporta Oasport.it







