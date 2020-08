SOCIAL | La Lazio accoglie Akpa Akpro: “Felice di conoscerti” | FOTO

I nazionali partono e i calciatori rimasti a Roma arrivano. Così nella giornata di ieri ad Auronzo di Cadore è stato il giorno di Correa, Patric e Akpa Akpro con il centrocampista classe ’92 proveniente dalla Salernitana pronto a convincere Inzaghi. Nella giornata di oggi al via i primi allenamenti (in palestra considerando il maltempo) con la Lazio che ha voluto salutare il nuovo arrivato via social: “Nice to know you, @akpajd!“. Un messaggio di benvenuto ben accolto dal francese naturalizzato ivoriano che ha voluto ricambiare con un semplice: “Me too“.







