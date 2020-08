Auronzo, Djavan Anderson: “Felice di essere qui. Lo scorso anno abbiamo fatto bene, ora lavoriamo per migliorare sempre più”

Al termine della seduta di lavoro pomeridiana, il centrocampista biancoceleste Djavan Anderson è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, per commentare le giornate di lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Queste le dichiarazioni del giocatore:

“Sono molto felice di essere qui in ritiro con la squadra, cerco sempre di dare il massimo. Mi trovo bene nel ruolo di quinto a sinistra ma mi adatto ovunque per il bene della squadra. Mi sento un giocatore della Lazio, tutto il tempo passato mi ha fatto crescere e diventare più forte.

I momenti difficili servono a questo. Il passato non va cancellato, può insegnare qualcosa. Lo scorso anno abbiamo fatto una grande annata, anche se avremmo potuto fare di più. Riprendere a giocare dopo due mesi di inattività non è stato facile. Adesso lavoriamo per migliorare sempre di più”.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: