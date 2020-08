Auronzo, dopo Strakosha anche Marušić e Milinković lasciano il ritiro per raggiungere la Nazionale

Si allunga la lista dei giocatori che stanno lasciando il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Dopo Immobile e Acerbi che nella giornata di sabato hanno lasciato le Tre Cime di Lavaredo per raggiungere Coverciano, nella giornata di oggi, dopo l’allenamento mattutino, hanno salutato i compagni di squadra anche Thomas Strakosha, per raggiungere l’Albania, Adam Marušić, per raggiungere il Montenegro e Sergej Milinković-Savić, per unirsi ai compagni della Serbia. I giocatori biancocelesti, convocati dalle rispettive Nazionali, sono attesi nel fine settimana, e inizio della prossima, dagli impegni in Nations League.







