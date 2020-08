Auronzo, la Lazio abbraccia gli onnipresenti Flavio e Francesco FOTO

Ritiro n. 13 per i gemelli Flavio e Francesco. Grazie all’enorme amore dei suoi genitori Paola e Marco, anche quest’anno non potevano mancare le mascotte della Lazio. Eccoli in palestra insieme a tutta la squadra. FORZA FLAVIO E FRANCESCO







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: