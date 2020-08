AURONZO2020 – Day7 | Terminato anche l’allenamento pomeridiano: Leiva in gruppo – FOTO

AGGIORNAMENTO 17:45 – Finisce per oggi il lavoro dei biancocelesti. Domani pomeriggio la squadra affronterà in amichevole il Padova alle ore 17:00.

🆚 Gli arancioni vincono la partitella che chiude la seduta! La rete di @J_Lukaku94 👇 pic.twitter.com/kCqMTH41Zx — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 31, 2020

AGGIORNAMENTO 17:20 – Terminata l’esercitazione, la Lazio cambia di nuovo terreno di gioco e ritorna su quello adiacente al principale per una partita a campo ridotto. Nel frattempo è tornata a scendere copiosa la pioggia sotto le Tre Cime di Lavaredo.

AGGIORNAMENTO 16:45 – La squadra si sposta sul campo principale. Esercitazioni tattiche fino a metà campo, con il gruppo diviso in due squadre. Anche gli ultimi arrivati Correa, Patric e Akpa-Akpro lavorano con il resto della rosa. Nel campo vicino si allenano i giovani Falbo e Raul Moro, insieme a mister Fonte.

Dopo il lavoro mattutino, la Lazio è scesa di nuovo in campo per effettuare la seconda seduta d’allenamento della giornata. Il tempo per il momento permette ai biancocelesti di allenarsi senza problemi, dopo la pioggia incessante scesa nei giorni scorsi. La squadra lavora con mister Inzaghi nel campo adiacente allo Zandegiacomo, mentre i portieri Reina, Adamonis ed Alia si preparano con Grigioni e Zappalà nel campo principale. In gruppo, con il resto dei compagni anche Lucas Leiva dal primo minuto che effettua il possesso palla con i compagni.







